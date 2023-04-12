Силкин: «Вряд ли Бердыев пойдет в какой-то клуб «затыкать дырку»

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о будущем знаменитого специалиста Курбана Бердыева, который на днях покинул «Сочи».

«Бердыев – это человек основательный, он вряд ли будет где-то «дырку затыкать». Если он появляется в какой-либо команде, то для чего-то конкретных целей и со своей концепцией. Поэтому и клубам, которые хотят его пригласить, приходится решать много разных вопросов», - рассказал Силкин «РИА Новости Спорт», добавив, что очень удивился отставке специалиста с поста главного тренера сочинцев.

Напомним, Бердыев провёл у руля «Сочи» всего лишь пять матчей, в которых дважды обыграл клубы с верхней части турнирной таблицы – ЦСКА и «Динамо». Обе эти встречи завершились со счётом 2:0.