«Краснодар» забил ещё один гол в ворота «Сочи»

Только-только возобновился матч 23-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром», как гости упрочили свой перевес в счёте. Жоау Батчи слева доставил мяч к дальнему углу вратарской, Джон Кордоба выполнил скидку партнёру, и Никита Кривцов с отскоком от газона отправил мяч в левый угол, тот перелетел голкипера и затрепыхался в сетке.

Счет стал 2:0. Напомним, что в конце первого тайма результативную атаку гостей завершил Батчи. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.