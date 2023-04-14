Кривцов — лучший игрок марта в «Краснодаре»

Полузащитник Никита Кривцов был признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам марта, об этом «быки» сообщили в своем официальном телеграм-канале.

20-летний хавбек набрал в голосовании среди болельщиков 38 процентов, опередив нападающего Джона Кордобу (14%) и полузащитника Кади Боржеса (11%).

В марте Кривцов принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Всего на счету футболиста семь голов и три ассиста в 24 играх текущего сезона.

После 22 туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 очков.