Сперцян: «Ничего не знаю про интерес ко мне из Европы»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что по-прежнему не в курсе конкретного интереса к нему из Европы

«Постоянно появляются в прессе много новостей, что мной интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил», - рассказал Сперцян «Чемпионату», добавив, что обсудит возможный переход с руководством «Краснодара» в другой клуб, если хорошее предложение действительно появится.

Напомним, в числе самых основных претендентов на Сперцяна, по слухам, находятся такие клубы как миланский «Интер».

Сперцян – один из лучших игроков «быков» в последние годы, в текущем сезоне на счету молодого армянина 12 голов за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России. Его контракт с краснодарской командой действует ещё три года.