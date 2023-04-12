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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян: «Ничего не знаю про интерес ко мне из Европы»

12 Апреля 2023 • 18:44 Комментировать
Сочи
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Краснодар
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15.04 16:30

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что по-прежнему не в курсе конкретного интереса к нему из Европы

«Постоянно появляются в прессе много новостей, что мной интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил», - рассказал Сперцян «Чемпионату», добавив, что обсудит возможный переход с руководством «Краснодара» в другой клуб, если хорошее предложение действительно появится.

Напомним, в числе самых основных претендентов на Сперцяна, по слухам, находятся такие клубы как миланский «Интер».

Сперцян – один из лучших игроков «быков» в последние годы, в текущем сезоне на счету молодого армянина 12 голов за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России. Его контракт с краснодарской командой действует ещё три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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