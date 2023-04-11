Габулов: «Уход Бердыева не связан с положением дел «Сочи»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Габулов признался, что уход Бердыева из «Сочи» его сильно удивил. По мнению эксперта, отставка 70-летнего специалиста не связана с результатами команды в последних матчах.

«Видимо, сложились внутренние взаимоотношения с руководством и управленческим составом, которые были непреодолимые, и Бердыев решил уйти. Думаю, что это не связано с взаимоотношениями с президентом клуба», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Напомним, Бердыев возглавил «Сочи» в конце ноября прошлого года и успел провести на своём посту лишь пять матчей.

После 22 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.