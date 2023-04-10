Кордоба: «Не думаю о получении российского гражданства, я на сто процентов колумбиец»

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что не собирается получать российское гражданство.

«Я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Меня всё устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Напомним, ранее российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл в составе «быков» 27 матчей, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.