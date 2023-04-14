Камоцци: «Сперцян станет следующей звездой европейского футбола после Кварацхелии»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Эдуард — классный футболист. Для него нет разницы – играть в Италии или Германии. Я думаю, что Сперцян станет следующей звездой европейского футбола после Кварацхелии», — заявил бывший помощник Леонида Федуна в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешней кампании 22-летний полузащитник провёл в составе «Краснодара» 30 матчей в рамках всех состязаний, забив 12 голов при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского хавбека в девять миллионов евро.