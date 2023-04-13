Смородская считает, что карьера Бердыева в РПЛ завершена

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала недавнюю отставку Курбана Бердыева. Опытный 70-летний тренер завершил свою работу в «Сочи».

«В чем причина его ухода неясно, но весной команда выступала неубедительно. Полагаю, его карьера в РПЛ подошла к концу и вряд ли он вернётся в клуб из чемпионата России», - заявила Смородская «РБ Спорт», добавив, что в российском футболе может произойти всякое.

Бердыев, напомним, провёл у руля «Сочи» лишь пять матчей. В трёх низ них сочинцы проиграли не самым сильным командам из середины и конца турнирной таблицы РПЛ. Среди них – «Оренбург», «Факел» и «Крылья Советов».

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