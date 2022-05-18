Сакала: «Гунько мне как отец»

«Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру второй и основной команды Дмитрию Гунько.

Футболист отметил поддержку со стороны Гунько, заявив, что этот тренер стал для него вторым отцом.

«Гунько общался со мной как с сыном — и Дмитрий до сих пор мне как отец. Я продолжил общение с ним и после отъезда из России. Бывало, что я промахивался, и партнёры были недовольны: «Как можно так мазать?». А Гунько меня защищал», — приводит слова Сакалы Sport24.

Сакала выступал за вторую команду «Спартака» с 2017 по 2018 год. Замбиец забил 13 голов и сделал две результативные передачи в 39 проведённых матчах. Однако в основной команде «красно-белых» Сакала шанса так и не получил. В настоящий момент 25-летний футболист защищает цвета шотландского клуба «Рейнджерс».