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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сакала: «Гунько мне как отец»

18 Мая 2022 • 11:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 9 ч. 48 мин.

«Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру второй и основной команды Дмитрию Гунько.

Футболист отметил поддержку со стороны Гунько, заявив, что этот тренер стал для него вторым отцом.  

«Гунько общался со мной как с сыном — и Дмитрий до сих пор мне как отец. Я продолжил общение с ним и после отъезда из России. Бывало, что я промахивался, и партнёры были недовольны: «Как можно так мазать?». А Гунько меня защищал», — приводит слова Сакалы Sport24.

Сакала выступал за вторую команду «Спартака» с 2017 по 2018 год. Замбиец забил 13 голов и сделал две результативные передачи в 39 проведённых матчах. Однако в основной команде «красно-белых» Сакала шанса так и не получил. В настоящий момент 25-летний футболист защищает цвета шотландского клуба  «Рейнджерс».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Глазго Рейнджерс Фэшн Сакала
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