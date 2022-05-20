Аршавин: Промах Ремзи? Мне какая разница

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о промахе с пенальти полузащитника «Рейнджерса» Аарона Ремзи.

«Поддержка Ремзи? У меня было столько одноклубников, что если я каждого буду поддерживать, то устану. Я болел за «Айнтрахт». Ну промазал Ремзи, мог бы другой промазать, мне какая разница», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Полузащитник шотландского «Рейнджерса» Аарон Ремзи промахнулся в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы в игре против «Айнтрахта». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался немецкий клуб (5:4 по пен.).