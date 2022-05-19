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Чемпионат Германии. Бундеслига

Борре: «Я сохраню эту память навсегда»

19 Мая 2022 • 08:10 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рафаэль Борре поделился с журналистами эмоциями после победы в финале Лиги Европы.

«Я мечтал о сегодняшней ночи, об исторической ночи для клуба, исторической ночи для меня», — сказал Борре. «Это мой первый европейский титул. Я сохраню эту память навсегда».

Нападающий забил гол во втором тайме и помог немецкому клубу сравнять счет в игре с «Рейнджерс».

В финале Лиги Европы «Айнтрахт» переиграл в серии послематчевых пенальти «Глазго Рейнджерс» и впервые с 1980 года одержал победу в европейском кубковом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре
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