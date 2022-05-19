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Лига Европы

Колумбийские игроки повторили рекорд по голам в финале Лиги Европы

19 Мая 2022 • 00:37 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

В Севилье проходит финал Лиги Европы, в котором сражаются «Айнтрахт» из Франкфурта и шотландский «Глазго Рейнджерс». Счет в матче открыли именно шотландцы, но затем колумбийский футболист Рафаэль Борре сыграл на опережение двух защитников и провел ответный мяч.

Любопытно, что это стал уже шестой гол для колумбийцев в финалах Лиги Европы - турнира, который проводится в современном виде с 2009 года. Это повторение национального рекорда - еще шесть мячей в финалах Лиги Европы провели испанские футболисты.

Следить за событиями финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Глазго Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Рафаэль Сантос Борре
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окончен после пенальти Айнтрахт Фр 1:1 Глазго Рейнджерс 2.50 3.35 3.05
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