Колумбийские игроки повторили рекорд по голам в финале Лиги Европы

В Севилье проходит финал Лиги Европы, в котором сражаются «Айнтрахт» из Франкфурта и шотландский «Глазго Рейнджерс». Счет в матче открыли именно шотландцы, но затем колумбийский футболист Рафаэль Борре сыграл на опережение двух защитников и провел ответный мяч.

Любопытно, что это стал уже шестой гол для колумбийцев в финалах Лиги Европы - турнира, который проводится в современном виде с 2009 года. Это повторение национального рекорда - еще шесть мячей в финалах Лиги Европы провели испанские футболисты.

Следить за событиями финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Глазго Рейнджерс» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.