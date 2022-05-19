Гласнер – первый с 1983 года австрийский тренер, выигравший еврокубок

Наставник франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер стал первым почти за 40 лет австрийцем, добившимся победы в еврокубке в качестве тренера.

Историческое достижение покорилось 47-летнему специалисту благодаря победе над шотландским «Рейнджерс» в финале Лиги Европы в серии послематчевых пенальти (5:4) после ничьей 1:1 по итогам 120 игровых минут.

Последним австрийским тренером, победившим в одном из крупных еврокубковых соревований, был знаменитый Эрнст Хаппель, приведший к триумфу в Кубке европейских чемпионов немецкий «Гамбург» (в финале был обыгран «Ювентус», а единственный мяч забил Феликс Магат) в мае 1983 года.