Полузащитнк «Айнтрахта» Хеуге: «Победа над «Барселоной» придаёт нам уверенности»

Полузащитник «Айнтрахта» Йенс Хеуге поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, в котором его команда встретится с шотландским «Рейнджерс».

Футболист отдал должное сопернику, а также признался, что победа над «Барселоной» в 1/4 финала турнира придаёт «Айнтрахту» уверенности в собственных силах.

«У «Рейнджерс» большой потенциал. Во второй половине сезона у нас не всё ладилось в Бундеслиге, но в Европе мы показали, что у нас очень сильная команда», — приводит слова Хеуге официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги Европы состоится сегодня, 18 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.