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Лига Европы

Борре сравнял счёт в финальном матче Лиги Европы

18 Мая 2022 • 23:39 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
2.50 3.35 3.05
доп. время 1-й тайм

В эти минуты проходит финальный матч Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» играет с «Рейнджерс».

На 69-й минуте Рафаэль Боре после сольного прохода проник в штрафную площадь шотландцев и поразил ворота «Рейнджерс». Ранее полузащитник шотландского клуба Джо Арибо вывел свою команду на 57-й минуте.

Напомним, встречу обслуживает бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Матч проходит в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.   


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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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Идет 105 минута Айнтрахт Фр 1:1 Глазго Рейнджерс 2.50 3.35 3.05
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