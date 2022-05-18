Борре сравнял счёт в финальном матче Лиги Европы

В эти минуты проходит финальный матч Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» играет с «Рейнджерс».

На 69-й минуте Рафаэль Боре после сольного прохода проник в штрафную площадь шотландцев и поразил ворота «Рейнджерс». Ранее полузащитник шотландского клуба Джо Арибо вывел свою команду на 57-й минуте.

Напомним, встречу обслуживает бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Матч проходит в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

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