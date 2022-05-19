Наставник «Рейнджерс» прокомментировал роковой промах Ремзи в серии пенальти

Джованни ван Бронкхорст высказался о незабитом пенальти Аарона Ремзи в финале Лиги Европы против «Айнтрахта».

Именно неточность валлийского полузащитника, арендованного «рейнджерами» у «Ювентуса», решила судьбу финала – остальные игроки свои попытки реализовали.

«Мы готовились к серии пенальти, и Ремзи был готов исполнить одиннадцатиметровый. Он очень разочарован, мы видели его эмоции в раздевалке. Аарон взял на себя ответственность за этот промах. Это пенальти – ты можешь либо забить, либо не забить. К сожалению для нас, он не забил», – заявил нидерландский специалист на послематчевой пресс-конференции.