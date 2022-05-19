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Лига Европы

Белый перформанс, курьёзный гол, серия пенальти: «Айнтрахт» взял Лигу Европы, а «Рейнджерс» проиграл финал, как и «Зениту»

19 Мая 2022 • 00:55 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Немецко-шотландский финал Лиги Европы состоялся в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан».

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 1:1Глазго Рейнджерс
  57'Арибо Джо (0:1)
(1:1) Борре Рафаэль69'   
  121'Арфилд Скотт (3:4)
  121'Дэвис Стивен (2:3)
  121'Тавернье Джеймс (1:2)
(5:4) Костич Филип121'   
(2:2) Ленц Кристофер121'   
(4:4) Камада Даити121'   
(3:3) Хрустиц Айдин121'   
Трапп КевинТуре АльмамиТута  59' (Хасебе Макото (  59') Н'Дика Эван  101' (Ленц Кристофер (  101') Кнауфф АнсгарСоу Джибриль  106' (Хрустиц Айдин (  106') Роде Себастьян  90' (Якич Кристиян (  90') Костич ФилипЛиннстрем Йеспер  70' (Хёуге Йенс (  70') Камада ДаитиБорре Рафаэль
Запасные: Пасьенса ГонсалоАхе РагнарГраль ЙенсБаркок АйменЧендлер ТимотиЛаммерс СэмДа Коста Данни
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорУгелумба КэлвинБаришич Борна  117' (Руф Кемар (  117') Ландстрем ДжонДжек Райан  74' (Дэвис Стивен (  74') Камара Глен  91' (Арфилд Скотт (  91') Райт Скотт   73'  74' (Сакала Фэшн (  74'Ремзи Аарон  117') Арибо Джо   62'  101' (Сэндс Джеймс (  101') Кент Райан
Запасные: Офобор НамдиДиалло АмадМаккрори РоббиКинг ЛеонБалогун ЛеонЛоури АлексМаклафилин Джон
18 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

Если бы в полуфинале «РБ Лейпциг» справился с «Глазго Рейнджерс», то финал был бы чисто немецкий. А если бы «Айнтрахт» проиграл противостояние «Вест Хэму», то финал был бы британский. Но вообще-то многие ожидали увидеть в решающем матче «Барселону». Однако реальность демонстрирует, что это в Лиге чемпионов в финал выходят гранды, а в Лиге Европы и Лиге конференций есть широкий простор для сценариев.

С «Глазго Рейнджерс» связаны хорошие воспоминания болельщиков «Зенита». Именно с этой командой встречался питерский клуб в мае 2008 года в решающем матче Кубке УЕФА. Тогда голы Денисова и Зырянова принесли «сине-бело-голубым» победу 2:0. В копилке «Рейнджерс» европейский трофей имелся ещё до этого – в 1972 году они взяли Кубок обладателей кубков. Ну а франкфуртский «Айнтрахт» – победитель Кубка УЕФА-1979/1980.

«Айнтрахт», болельщики которого устроили шикарный перформанс на трибуна с белыми флажками, в первом тайме играл с преимуществом, за исключением отрезка примерно с 30-й по 40-ю минуту. В начале матча получил рассечение головы Роде, но смог продолжить встречу. По моментам было не очень насыщенно. На исходе трети часа игры Кнауфф ввёл мяч в штрафную и пробил в правый угол – Макгрегор перевёл на угловой. Корнер номинальные хозяева разыграли домашней заготовкой с выкатом Роде на Линдстрёма, который неловко ковырнул мяч с газона, а Буре не сумел головой подправить его в створ.

Пару возможностей дальше упустил Костич. После охлаждающего (водопойного) перерыва он пальнул с приличной дистанции на сетку с верхней стороны, а потом оставил не у дел Тавернье и с левого полуфланга пальнул низом рядом с дальней штангой. Сам Тавернье создал для своей команды шанс на подаче корнера – Ландстрем вторым этажом не переиграл Траппа. Стоило дождаться второго тайма, чтобы ситуация на поле обострилась.

Оплошность «Айнтрахта» обернулась для него пропущенным голом. Трапп нормально выбил мяч в центр поля, но Соу скинул его назад неудобно для Туты, который не удержался на ногах, и Арибо, выскочивший один на один, поразил левый угол (0:1). Франкфуртцы по разу до и после этого гола претендовали на пенальти – из-за падения Борре в эпизоде с Голдсоном и попадания мяча всё-таки не в руку, а в грудь Бэйсси. Но и так немецкая команда восстановила статус-кво. Костич прострелил слева, и Борре замкнул ближнюю штангу между потерявшими его защитниками (1:1).

Ближе к концу основного времени, как и перед перерывом, «Айнтрахт» отошёл назад. В дополнительное время играли уже на равных. Арфилд пробил выше створа, а Борре не успел вовремя пробить из выгодной позиции, его накрыли. В середине второго овертайма пару немного неточных дальних ударов исполнил Якич, и «рейнджеры» загубили убойнейший момент в концовке. Руф прорвался справа и прострелил на Кента, чей удар в упор отразил Трапп. Добивание от Дэвиса было уже менее опасным – поверх перекладины. Плюс Тавернье ещё со штрафного прицелился в правую девятку, но Трапп был вполне готов к такому развитию событий.

Как и год назад в противостоянии «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед», всё в лигоевропейском финале решалось в серии пенальти после 1:1 в игровое время. Первой била команда из Глазго. Тавернье забил (0:1 – здесь и далее счёт по пенальти). Ленц – тоже (1:1). Дэвис мощно вонзил мяч в правую девятку (1:2). Хрустич – низом в левый угол (2:2). Арфилд – тоже влево, но повыше (2:3). Камада отправил мяч в цель рикошетом от правой штанги (3:3). Ремси осёкся, пробив в центральную зону в ноги Траппа (3:3). Костич и Руф позабивали (4:4). Борре забил решающий 11-метровый (5:4) и сделал победителем финала «Айнтрахт», а «Рейнджерс» проиграл ключевой матч второго по значимости еврокубка – как и 14 лет назад, когда победителем Кубка УЕФА стал «Зенит».

Кирилл Иванцов

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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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окончен после пенальти Айнтрахт Фр 1:1 Глазго Рейнджерс 2.50 3.35 3.05
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