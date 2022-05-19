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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ладндстрем о поражении «Рейнджерс»: «Не могу выразить это словами»

19 Мая 2022 • 08:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Полузащитник «Глазго Рейнджерс» Джон Ландстрем не смог скрыть разочарования после финала Лиги Европы.

«Я не могу выразить это словами. Посмотрите, здесь до сих пор находятся наши фанаты. Это просто невероятно. Это так разбивает сердце», - сказал Ландстрем.

Футболист отметил, что в овертайме шотландский клуб стремился забить победный гол.

«Мы все можем гордиться, что прошли так далеко в турнире. Но это больно», - сказал Ландстрем.

«Рейнджерс» уступили в финале Лиги Европы франкфуртскому «Айнтрахту» в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джон Ландстрем
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