Назван лучший молодой игрок Лиги Европы

Представители УЕФА определились с футболистом, который получит награду лучшему молодому игроку Лиги Европы по итогам этого сезона.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим молодым игроком по итогам этого розыгрыша Лиги Европы стал 20-летний немецкий полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. Напомним, что футболист выступает за клуб из «Айнтрахта» на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».

Футболисты «Айнтрахта» сумели выиграть Лигу Европы. В финале турнира немецкая команда в серии послематчевых пенальти сумела переиграть шотландский «Рейнджерс».