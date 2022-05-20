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Лига Европы

Назван лучший молодой игрок Лиги Европы

20 Мая 2022 • 13:10 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Представители УЕФА определились с футболистом, который получит награду лучшему молодому игроку Лиги Европы по итогам этого сезона.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим молодым игроком по итогам этого розыгрыша Лиги Европы стал 20-летний немецкий полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. Напомним, что футболист выступает за клуб из «Айнтрахта» на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».

Футболисты «Айнтрахта» сумели выиграть Лигу Европы. В финале турнира немецкая команда в серии послематчевых пенальти сумела переиграть шотландский «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Ансгар Кнауфф
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