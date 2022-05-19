Экс-тренер «Рейнджерс»: Надеялся, что шотландская команда окажется сильнее

Экс-наставник «Рейнджерс» Алли Маккойст в разговоре с журналистами признался, что ожидал больше от шотландской команды в финале Лиги Европы против «Айнтрахта».

Маккойст сказал, что футболисты «Рейнджерс» вложили очень много сил и эмоций, но одержать победу так и не сумели. Специалист отметил, что он очень наделся на то, что шотландская команда всё же окажется сильнее «Айнтрахта», но качество исполнения 11-метровых у клуба из Франкфурта было просто первоклассным.

Напомним, что «Айнтрахт» в серии послематчевых пенальти переиграл «Рейнджерс» и выиграл Лигу Европы.