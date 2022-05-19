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Лига Европы

Дмитрий Сенников: «Айнтрахт» больше заслужил победу, чем «Рейнджерс» эксклюзив

19 Мая 2022 • 11:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» впечатлениями от финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл «Рейнджерс».

- Какие впечатления оставил финал Лиги Европы?

- Учитывая погодные условия, я ожидал более быстрого и динамичного футбола, но погода повлияла на футболистов. Моментами были длительные паузы. Не было прессинга на чужой половине поля у «Айнтрахта». Он ждал моменты, чтобы атаковать, а «Рейнджерс» ждал своих стандартов и ошибок соперника. Игра была такая, что победить могла любая команда.

- Этот матч был достоин финала Лиги Европы, как считаете?

- По вывеске было неожиданно видеть этих соперников в финале. В Лиге Конференций пары были более яркие. Хотя «Айнтрахт» обыграл «Барселону» 3:0. Это был очень яркий матч. «Рейнджерс» очень хорошо провел все домашние встречи. Обе команды играли прагматично, и дошли до финала. Но «Айнтрахт» выглядел более целостно и больше заслужил это кубок. Даже если брать состав игроков и уровень футбола. Хотя у «Рейнджерс» было несколько хороших моментов, чтобы забить. Но, например, «Лейпциг» по игре мне понравился больше в этом розыгрыше Лиги Европы.

- Почему судья не показал карточку на моменте с Себастьяном Роде, как думаете?

- Это не был удар по лицу. Игрок его вскользь поцарапал. Можно было показать желтую карточку. Но изначально арбитр ее не показал. А красная там вообще не рассматривалась. Этот эпизод на нее не тянул. Но опасная игра была. На желтую карточку. Там и сам игрок неосторожно шел головой и соперник тянулся. Это не было ударом. Нельзя это считать очень грубой игрой.

- Ожидали, что дело дойдет до серии пенальти?

- Я удивлен. Игра шла периодами. Моменты были у обоих соперников поочередно. «Айнтрахт» ошибся – «Рейнджерс» побежал, забил. Потом немцы отыгрались. Затем в дополнительное время тоже были хорошие моменты.

- Кто вам больше понравился в этом матче?

- Ближе к победе был «Айнтрахт». Он более целостно смотрелся. Команда больше заслужила победу. Но «Рейнджерс» буквально вгрызался. Я удивился, что он моментами не держал мяч, не контролировал его, хотя должен быть техничным, бить вперед, бежать. Он неплохо комбинировал и оставлял «Айнтрахт» без мяча.

- Победителем турнира стала одиннадцатая команда чемпионата Германии. О чем это говорит?

- Это сама по себе хорошая команда, просто у нее были спады в чемпионате, потому что там много матчей. У нас «Краснодар» тоже когда участвовал в еврокубках, занял десятое место в чемпионате. Так что здесь ничего такого нет. Тем более первенство Германии очень сильное. Единственное, удивляет, что до финала не дошли более сильные клубы. Наверное, сделали ставку на свой чемпионат и выставляли на Лигу Европы полурезервные составы. Все равно приоритет у все – это Лига чемпионов.

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- Какие ожидания от финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» - «Реал»?

- Подбор игроков, который есть в этих командах, позволяет надеяться увидеть качественный футбол, точные передачи, тактические построения, перемещения. И по движению должно быть быстрее, чем «Айнтрахт» и «Рейнджерс».

- За кого будете болеть?

- Я вообще за «Ливерпуль» всегда болел, но «Реал» провел такой классный сезон! Мне симпатизирует Анчелотти, как тренер. Это тот человек, который реанимировал «Реал». Он довел команду до финала Лиги чемпионов, а это дорогого стоит. Тем более, игроки все те же. Все думали, что они уже ветераны, но они показывают просто сумасшедший футбол. Это круто. Хочется, чтобы по игре кто-то победил, потому что обе команды этого заслуживают. Хотя «Реал» уже стал чемпионом Испании, а «Ливерпуль», скорее всего, не возьмет золотые медали.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Дмитрий Сенников
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