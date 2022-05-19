«Айнтрахт» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов

Немецкий «Айнтрахт» благодаря победе в финале Лиги Европы над шотландским «Рейнджерсом» вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Команда из Франкфурта в серии послематчевых пенальти сумела переиграть «Рейнджерс». Футболисты «Айнтрахта» выиграли трофей и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Стоит отметить, что «орлы» впервые в своей истории сыграют в самом престижном клубном турнире Европы.

Напомним, что в национальном чемпионате «Айнтрахт» выступил не лучшим образом и в итоге занял лишь 11-ю строчку в турнирной таблице. Франкфуртская команда набрала 42 балла в 34 матчах.