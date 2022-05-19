Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп назван лучшим игроком финала Лиги Европы.

В решающем матче турнира немецкий клуб обыграл в серии пенальти шотландский «Глазго Рейнджерс» после того, как основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

Трапп был выбран лучшим игроком за «хорошую игру на протяжении 90 минут, отличный сейв в конце дополнительного времени, позволивший «Айнтрахту» остаться в игре, и решающий сейв в серии пенальти».

В истории финалов Лиги Европы только двух вратарей признавали лучшими игроками ранее: в 2007 году Андреса Палопа из «Севильи» и в 2000 году Клаудио Таффарела из «Галатасарая».