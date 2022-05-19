Защитник «Айнтрахта»: Мы знали, что в финале многое будет зависеть от страсти

Швейцарский защитник «Айнтрахта» Джибриль Соу поделился с журналистами эмоциями после победы в финале Лиги Европы над шотландским «Рейнджерсом».

Соу сказал, что на пути к этому трофея команда из Франкфурта обыграла множество топ-клубов. Защитник отметил, что футболисты «Айнтрахта» прекрасно понимали, что в финале много будет зависеть от страсти, так что немецкий клуб не сдавался до конца и в итоге сумел добиться столь невероятного результата.

Напомним, что «Айнтрахт» в серии послематчевых пенальти сумел сломить сопротивление «Рейнджерс». В итоге франкфуртская команда выиграла Лигу Европы.