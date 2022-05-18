Уткин спрогнозировал победителя Лиги Европы

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о финальном матче Лиги Европы, в котором сойдутся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Глазго Рейнджерс».

В разговоре с изданием Vseprosport.ru журналист отметил, что преимущество должно быть за франкфуртским клубом. По мнению Уткина, шотландцы и так прыгнули выше головы в этом сезоне. Также он отметил фанатов «Айнтрахта», которые могут стать дополнительным козырем для команды.

В этом матче Уткин ждет победу немецкого клуба с учетом возможного овертайма и серии пенальти.

Финал пройдет сегодня, 18 мая, начало – 22:00 мск.