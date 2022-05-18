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Лига Европы

Гласнер: «И мы, и «Рейнджерс» заслуженно вышли в финал»

18 Мая 2022 • 10:22 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 11 ч. 17 мин.

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер считает, что его команда, как и «Рейнджерс» заслужила выйти в финал Лиги Европы.

«Горжусь своими футболистами и тем, что они сделали в последние два месяца. И мы, и «Рейнджерс» заслуженно вышли в финал», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

На пути к решающему матчу немецкий клуб прошёл такие команды как «Барселона», «Вест Хэм» и «Бетис». Подопечные Джованни ван Бронкхорста, в свою очередь, сломили сопротивление «Лейпцига», «Браги», Црвены Звезды» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, финал Лиги Европы состоится сегодня, 18 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Оливер Гласнер
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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