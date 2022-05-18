Гласнер: «И мы, и «Рейнджерс» заслуженно вышли в финал»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер считает, что его команда, как и «Рейнджерс» заслужила выйти в финал Лиги Европы.

«Горжусь своими футболистами и тем, что они сделали в последние два месяца. И мы, и «Рейнджерс» заслуженно вышли в финал», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

На пути к решающему матчу немецкий клуб прошёл такие команды как «Барселона», «Вест Хэм» и «Бетис». Подопечные Джованни ван Бронкхорста, в свою очередь, сломили сопротивление «Лейпцига», «Браги», Црвены Звезды» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, финал Лиги Европы состоится сегодня, 18 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.