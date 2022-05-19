«Айнтрахт» повторил уникальное достижение «Челси» в Лиге Европы

Франкфуртцы стали лишь второй командой, забивавшей во всех матчах турнира, включая финал.

«Орлы» забили минимум по одному голу в каждом из 13 поединков нынешнего розыгрыша Лиги Европы, включая финальную встречу с шотландским «Рейнджерс». Прежде за всю историю турнира (с момента ребрендинга в 2009 году) это удавалось только лондонскому «Челси», который поразил ворота соперников во всех матчах группового этапа и плей-офф в сезоне 2018/19.

В сегодняшнем севильском финале «Айнтрахту» пришлось отыгрываться: на 57-й минуте Джо Арибо вывел «рейнджеров» вперёд, однако уже спустя 12 минут Рафаэль Сантос Борре восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказались немцы – 5:4.