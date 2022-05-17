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Лига Европы

Тренер «Айнтрахта»: «Рейнджерс» – смесь «Барселоны» и «Вест Хэма»

17 Мая 2022 • 22:53 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.30 3.45 3.05
Через 22 ч. 45 мин.

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Букмекеры считают нас фаворитами? «Рейнджерс» обыграл вторую и четвёртую команды Бундеслиги, а мы – 11-е. Предматчевые расклады не имеют значения.

Согласно нашему анализу, «Рейнджерс» – это смесь «Барселоны» и «Вест Хэма». В их игре также прослеживаются голландское влияние и британский менталитет. Это молодая и хорошо подготовленная команда. Они всегда готовы как защищаться, так и атаковать», – заявил Гласнер на предматчевой пресс-конференции.

Финал Лиги Европы состоится в Севилье 18 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Оливер Гласнер
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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