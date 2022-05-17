Тренер «Айнтрахта»: «Рейнджерс» – смесь «Барселоны» и «Вест Хэма»

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Букмекеры считают нас фаворитами? «Рейнджерс» обыграл вторую и четвёртую команды Бундеслиги, а мы – 11-е. Предматчевые расклады не имеют значения.

Согласно нашему анализу, «Рейнджерс» – это смесь «Барселоны» и «Вест Хэма». В их игре также прослеживаются голландское влияние и британский менталитет. Это молодая и хорошо подготовленная команда. Они всегда готовы как защищаться, так и атаковать», – заявил Гласнер на предматчевой пресс-конференции.

Финал Лиги Европы состоится в Севилье 18 мая.