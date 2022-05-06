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«Айнтрахт» сыграет в европейском финале впервые с 1980 года

06 Мая 2022 • 00:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Вест Хэм
окончен

Франкфуртский «Айнтрахт» добрался до еврокубкового финала впервые за 42 года.

Коллектив из Германии вышел победителем в полуфинальном противостоянии Лиги Европы с английским «Вест Хэмом» (3:1 по сумме двух матчей). В финале франкфуртцы сыграют с шотландским «Рейнджерс».

В свой предыдущий финал европейского соревнования «Айнтрахт» забирался в далёком 1980 году. Тогда в двухматчевом финальном противостоянии кубка УЕФА против другого представителя Германии – «Боруссии» из Мёнхенгладбаха – «орлы» взяли верх благодаря правилу выездного гола при общем счёте 3:3.

Ранее «Айнтрахт» также играл в финале кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1960 году, где уступил мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт
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окончен Айнтрахт Фр 1:0 Вест Хэм 2.55 3.50 2.70
окончен Глазго Рейнджерс 3:1 РБ Лейпциг
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