«Айнтрахт» сыграет в европейском финале впервые с 1980 года

Франкфуртский «Айнтрахт» добрался до еврокубкового финала впервые за 42 года.

Коллектив из Германии вышел победителем в полуфинальном противостоянии Лиги Европы с английским «Вест Хэмом» (3:1 по сумме двух матчей). В финале франкфуртцы сыграют с шотландским «Рейнджерс».

В свой предыдущий финал европейского соревнования «Айнтрахт» забирался в далёком 1980 году. Тогда в двухматчевом финальном противостоянии кубка УЕФА против другого представителя Германии – «Боруссии» из Мёнхенгладбаха – «орлы» взяли верх благодаря правилу выездного гола при общем счёте 3:3.

Ранее «Айнтрахт» также играл в финале кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1960 году, где уступил мадридскому «Реалу».