Ван Бронкхорст: «У меня были такие моменты в карьере, нужно смотреть вперёд»

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился с журналистами мыслями после финала Лиги Европы.

«Эмоции очень подавлены, но мы должны быстро прийти в себя, чтобы подготовиться к субботе. В моей карьере были такие моменты, когда я проигрывал крупные игры, проигрывал финал чемпионата мира. Это больно. Но нужно смотреть вперед», - сказал наставник шотландского клуба.

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.