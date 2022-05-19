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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ван Бронкхорст: «У меня были такие моменты в карьере, нужно смотреть вперёд»

19 Мая 2022 • 08:19 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился с журналистами мыслями после финала Лиги Европы.

«Эмоции очень подавлены, но мы должны быстро прийти в себя, чтобы подготовиться к субботе. В моей карьере были такие моменты, когда я проигрывал крупные игры, проигрывал финал чемпионата мира. Это больно. Но нужно смотреть вперед», - сказал наставник шотландского клуба.

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронкхорст
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