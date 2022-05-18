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Лига Европы

​Где смотреть матч «Айнтрахт» - «Глазго Рейнджерс» онлайн

18 Мая 2022 • 04:44 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 15 ч. 51 мин.

В среду вечером пройдёт финал Лиги Европы – трофей будут разыгрывать «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В финале Лиги Европы лицом к лицу сойдутся «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс». Для обеих команд финальный матч евротурнира – нерядовое событие. «Айнтрахт» выступит в финале европейского турнира впервые с 1980 года, а «Глазго Рейнджерс» - впервые с 2008 года. Словом, битва обещает получиться жаркой.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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