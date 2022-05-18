​Где смотреть матч «Айнтрахт» - «Глазго Рейнджерс» онлайн

В среду вечером пройдёт финал Лиги Европы – трофей будут разыгрывать «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В финале Лиги Европы лицом к лицу сойдутся «Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс». Для обеих команд финальный матч евротурнира – нерядовое событие. «Айнтрахт» выступит в финале европейского турнира впервые с 1980 года, а «Глазго Рейнджерс» - впервые с 2008 года. Словом, битва обещает получиться жаркой.