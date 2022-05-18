Титов дал прогноз на победителя финала Лиги Европы

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем финальном поединке Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и шотландским «Глазго Рейнджерс».

Как сообщает «РБ Спорт», эксперт считает фаворитом противостояния немецкий коллектив. По мнению Титова, «Айнтрахт» является более классным коллективом, обладающим игроками посерьезнее, чем у команды из Глазго. В связи с этим Титов ставит в финале на победу немцев с форой (-1).

Поединок между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.