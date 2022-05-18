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Лига Европы

Титов дал прогноз на победителя финала Лиги Европы

18 Мая 2022 • 11:21 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 9 ч. 43 мин.

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем финальном поединке Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и шотландским «Глазго Рейнджерс».

Как сообщает «РБ Спорт», эксперт считает фаворитом противостояния немецкий коллектив. По мнению Титова, «Айнтрахт» является более классным коллективом, обладающим игроками посерьезнее, чем у команды из Глазго. В связи с этим Титов ставит в финале на победу немцев с форой (-1).

Поединок между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» состоится в среду, 18 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Егор Титов
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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