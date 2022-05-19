Гласнер: «Просто нет слов, это невероятно!»

Франкфуртский «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, и это был первый трофей клуба за последние 42 года. Австрийский наставник клуба Оливер Гласнер прокомментировал итоги финального матча, в котором его подопечные оставили не у дел шотландский «Глазго Рейнджерс». Для выявления победителя потребовалась серия пенальти.

- Это невероятно, просто нет слов, чтобы описать наши достижения в текущем сезоне и в этой игре тоже. Мы в Лиге чемпионов, но пока что я об этом не думаю. До этого есть несколько месяцев, пока же мы должны взять трофей домой и наслаждаться им там, с болельщиками, - цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.