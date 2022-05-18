Тренер «Рейнджерс» о финале Лиги Европы: Это будет обычный матч

Наставник шотландского «Рейнджерса» Джованни ван Бронкхорст поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Ван Бронкхорст сказал, что победа будет очень многое значить для шотландской команды, что здорово мотивирует футболистов. Голландский наставник отметил, что футболисты «Рейнджерс» должны сконцентрироваться только на своей игре и помнить о том, что это просто обычный матч 11 на 11.

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.