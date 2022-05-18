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Лига Европы

Тренер «Рейнджерс» о финале Лиги Европы: Это будет обычный матч

18 Мая 2022 • 07:25 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 14 ч. 20 мин.

Наставник шотландского «Рейнджерса» Джованни ван Бронкхорст поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Ван Бронкхорст сказал, что победа будет очень многое значить для шотландской команды, что здорово мотивирует футболистов. Голландский наставник отметил, что футболисты «Рейнджерс» должны сконцентрироваться только на своей игре и помнить о том, что это просто обычный матч 11 на 11.

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронкхорст
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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