Полузащитник «Айнтрахта» назван лучшим игроком Лиги Европы

Сербский полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич был назван лучшим футболистом Лиги Европы по итогам этого сезона.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 29-летний сербский футболист был признан лучшим игроком недавно завершившегося розыгрыша Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» одержал победу. Напомним, что в финале турнира команда из Франкфурта в серии послематчевых пенальти сумела переиграть шотландский клуб «Рейнджерс».

Стоит отметить, что в этом розыгрыше Лиги Европы Филип Костич отметился тремя забитыми мячами. В национальном чемпионате серб в 31 матче забил четыре гола и сделал девять ассистов.