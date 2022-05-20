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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Севильи» ответил на критику клубного стадиона

20 Мая 2022 • 10:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Президент «Севильи» Хосе Кастро ответил на критику клубного стадиона. Ранее глава франкфуртского «Айнтрахта» Петер Фишер назвал «Санчес Писхуан» «стадионом Микки Мауса».

Президент немецкого клуба был разочарован малой вместимость испанского стадиона перед финалом Лиги Европы и нелестно о нем отозвался.

«Стадион Микки Мауса», как он его назвал, имеет шесть трофеев Лиги Европы в центре ложи директоров. «Айнтрахту» нужно выиграть еще четыре, чтобы сравняться с этим», - ответил Кастро после финального матча.

Впрочем, он тут же смягчил тон ответа, выразив надежду, что президент «Айнтрахта» сказал эти слова, находясь под давлением предстоящего финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Айнтрахт Франкфурт
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