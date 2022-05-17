Ван Бронкхорст – о финале Лиги Европы: «Мы здесь, чтобы победить»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился своими мыслями в преддверии финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Мы уважаем наших соперников, они тоже отлично выступили. Нас ждёт замечательный финал, но играть в финале хорошо только тогда, когда выигрываешь в нём. Мы здесь, чтобы победить.

Мы приехали в Севилью на день раньше, чтобы привыкнуть к жаре. Мы будем готовы.

Я увидел в игре «Франкфурта» много сходств с дортмундской «Боруссией» и «РБ Лейпцигом». «Айнтрахт» – очень организованная команда. Они быстры и представляют угрозу в контратаках, и они определённо заслужили быть здесь», – отметил нидерландский специалист.