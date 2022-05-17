В Севилью едут 150 тысяч фанатов, полиция готовится к сложностям

Во время финала Лиги Европы в Севилью прибудут около 100 тысяч болельщиков «Глазго Рейнджерс» и 50 тысяч фанатов франкфуртского «Айнтрахта».Полиция переведена на усиленный режим.

«Мы стараемся все делать правильно, и у нас есть большой опыт работы с подобными ситуациями, хотя это не значит, что проблем не будет», - заявил Хуан Карлос Кастро Эстевес, генеральный комиссар Испании по гражданской безопасности.

Он отметил, что основные проблемы будут исходить от болельщиков, которые злоупотребляют алкоголем, а также не имеют билетов на матч.

«У нас будут две фан-базы, которые много пьют. Это граждане, которые привыкли пить теплое пиво в своих странах, а когда найдут наше свежее и холодное, будут пить еще больше», - отметил чиновник.

Финальный матч Лиги Европы состоится в среду, 18 мая, в 22:00 по московскому времени.