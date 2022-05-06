Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Ван Бронкхорст – о выходе в финал с «Рейнджерс»: «Трудно подобрать слова»

06 Мая 2022 • 01:41 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
РБ Лейпциг
окончен

Наставник шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы.

Коллектив из Глазго минимально уступил «РБ Лейпцигу» в первом матче, но прошёл в финал благодаря победе со счётом 3:1 в ответном домашнем поединке.

«Очень трудно подобрать слова. Это была фантастическая ночь. Перед игрой мы сказали себе, что сделаем всё возможное для выхода в финал. Мы не могли сыграть лучше, чем мы сыграли сегодня. Мы забили два гола в первом тайме, как и хотели.

Я очень горжусь. Не так много игроков, которым доводилось играть в финале еврокубков. Поэтому, оказавшись там, мы должны сделать всё, чтобы привезти домой кубок», – сказал нидерландский специалист после матча.

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» предстоит встретиться с немецким «Айнтрахтом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронкхорст РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Айнтрахт Фр 1:0 Вест Хэм 2.55 3.50 2.70
окончен Глазго Рейнджерс 3:1 РБ Лейпциг
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
01:57 · Лига Европы
Тедеско – о вылете «Лейпцига» из Лиги Европы: «Мы слишком легко пропускали»
01:41 · Лига Европы
Ван Бронкхорст – о выходе в финал с «Рейнджерс»: «Трудно подобрать слова»
01:31 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» возглавил список бомбардиров Лиги Европы
00:33 · Лига Европы
«Айнтрахт» сыграет в европейском финале впервые с 1980 года
00:05 · Лига Европы
«Айнтрахт» пробился в финал Лиги Европы
05 Мая
21:31 · Лига Европы
«Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы
21:30 · Лига Европы
«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1 1
21:00 · Еврокубки
«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15:54 · Англия. Премьер-лига
30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте
12:14 · Лига Европы
Титов дал прогноз на матч «Айнтрахт» - «Вест Хэм»
10:33 · Лига Европы
Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Мы будем играть только на победу»
10:06 · Лига Европы
Мойес: «Айнтрахт» ничем не удивил»
09:19 · Лига Европы
Тедеско: «Лейпцигу» во втором матче с «Рейнджерсом» нужно забить больше голов
04:13 · Лига Европы
Ван Бронкхорст: «Отдадим все силы ради финала»
03:48 · Лига Европы
Мойес: «Шансы на финал Лиги Европы остаются равными»
Все новости
Рекомендуем