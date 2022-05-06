Ван Бронкхорст – о выходе в финал с «Рейнджерс»: «Трудно подобрать слова»

Наставник шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы.

Коллектив из Глазго минимально уступил «РБ Лейпцигу» в первом матче, но прошёл в финал благодаря победе со счётом 3:1 в ответном домашнем поединке.

«Очень трудно подобрать слова. Это была фантастическая ночь. Перед игрой мы сказали себе, что сделаем всё возможное для выхода в финал. Мы не могли сыграть лучше, чем мы сыграли сегодня. Мы забили два гола в первом тайме, как и хотели.

Я очень горжусь. Не так много игроков, которым доводилось играть в финале еврокубков. Поэтому, оказавшись там, мы должны сделать всё, чтобы привезти домой кубок», – сказал нидерландский специалист после матча.

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» предстоит встретиться с немецким «Айнтрахтом».