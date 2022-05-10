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«Айнтрахт» получил 100 тысяч заявок на билеты на финал Лиги Европы

10 Мая 2022 • 10:57 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.25 3.45 3.15
18.05 22:00

Франкфуртский «Айнтрахт» получил около 100 тысяч заявок на билеты на предстоящий финал Лиги Европы против шотландского «Рейнджерса».

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, болельщики «Айнтрахта» отправили в клуб более 100 тысяч заявок для получения билетов на предстоящий финальный матч Лиги Европы, в котором «орлы» встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Пресс-служба «Айнтрахта» написала, что «орлы» хотят вторгнуться в Испанию.

Напомним, что финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерсом» состоится 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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