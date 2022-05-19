Харгривз: «Айнтрахт» показал невероятную игру в Лиге Европы

Экс-футболист сборной Англии Оуэн Харгривз восхитился игрой «Айнтрахта» в этом розыгрыше Лиги Европы.

Харгривз заявил, что у «Айнтрахта» невероятная команда с классными игроками, которые на своём пути к трофею сумели обыграть и «Барселону», и «Вест Хэм». Экс-игрок отметил, что у немецкой команды была потрясающая кампания, в которой франкфуртские «орлы» показали фантастическую игру.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в финале Лиги Европы в серии пенальти сумели переиграть шотландский «Рейнджерс». Стоит отметить, что немецкий клуб прошёл турнир без поражений.