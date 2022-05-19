Полузащитник «Рейнджерс»: «Думаю, мы могли выступить и лучше»

Шотландский «Глазго Рейнджерс» проиграл в финале Лиги Европы немецкому «Айнтрахту», все решил один-единственный промах Аарона Ремси в серии одинннадцатиметровых ударов. Игроки «Айнтрахта» забили все свои удары.

Английский полузащитник шотландского клуба Джон Ландстрем прокомментировал события матча, выразив мнение, что его команда могла решить все еще в основное время матча. «Рейнджерс» вел в счете, но затем пропустил.

- Трудно принимать поражение по пенальти. Наверное, в 120 минут игры обе команды могли сделать чуть больше. И мы тоже. У нас был отличный шанс. Я разочарован. Это так больно, - цитирует Ландстрема BT Sport.