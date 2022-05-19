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Лига Европы

«Айнтрахт» – первая за 25 лет немецкая команда не из Мюнхена, выигравшая еврокубок

19 Мая 2022 • 01:09 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Впервые за 25 лет немецкий клуб, не считая мюнхенскую «Баварию», стал победителем одного из еврокубковых турниров.

В сегодняшнем финале Лиги Европы франкфуртцы одолели шотландский «Рейнджерс», оказавшись точнее в серии послематчевых пенальти (5:4) после ничейного исхода основного и дополнительного времени (1:1).

Последним представителем Германии (кроме «Баварии»), отпраздновавшим триумф в еврокубке, была дортмундская «Боруссия», в далёком 1997 году обыгравшая в финале Лиги чемпионов туринский «Ювентус» со счётом 3:1.

Также примечательно, что «Айнтрахт» стал лишь третьим в истории победителем Лиги Европы без единого поражения в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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окончен после пенальти Айнтрахт Фр 1:1 Глазго Рейнджерс 2.50 3.35 3.05
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