Франкфурт ликует! «Айнтрахт» в серии пенальти одолел «Глазго Рейнджерс» и выиграл Лигу Европы

«Айнтрахт» и «Глазго Рейнджерс» сошлись в финале Лиги Европы.

Первым из всех европейских трофеев был разыгран второй по значимости. Новомодная Лига конференций пропустила вперёд Лигу Европы, где финальная пара, кстати, оказалась самой незвучной. Добрались команды боевитые, интересные, но нерастиражированные. Хотя «Айнтрахт» на пути к финалу уверенно снёс «Барселону», а «Глазго Рейнджерс» расправился с «Лейпцигом» Доменико Тедеско, который считался главным фаворитом турнира после вылета каталонцев.

Основные составы не блистали известными фамилиями, но стоит отметить, что слегка пострадал «Рейнджерс». Колумбиец Морелос и румын Хаджи пропускали финал из-за травм. «Айнтрахт» увидел кадровые проблемы шотландцев и захватил инициативу. Любопытно, что по владению мячом в первом тайме соперника серьёзно превзошёл «Глазго» (60 на 40), но по ударам трёхкратное превосходство было за немцами, а опасные моменты в первые 45 минут создавали только они.

Начала активность «Айнтрахта» Камада, отклеившийся от защитников на левом углу штрафной площади. Пока готовил удар, был накрыт защитниками и пальнул уже не так опасно – Макгрегор отразил. На отскок набежал Соу, но и он ткнул точно в голкипера. В другом эпизоде Ансгар Кнауфф прорвался в штрафную площадь с правого фланга атаки, пальнул в ближний угол ворот, но и тут Макгрегор среагировал. На этом интересные события первых 45 минут завершились.

Вторая половина встречи тоже началась с давления «Айнтрахта». Линдстрём дальним ударом едва не открыл счёт. Поймал швед на противоходе Макгрегора, но не попал в створ. А далее рухнул в штрафной площади Борре, однако пенальти Винчич не поставил. В ответ быстрой атакой кольнул «Рейнджерс», завершал наступление ударом с острого угла Кент, взявший на метр левее створа. Слишком опасных моментов не было, для гола должна была случиться ошибка.

И она случилась, даже двойная. Банальный заброс в скидку к своим воротам превратил Соу. Тута упал, упустив Арибо на рандеву с Траппом, а Джо низом пробил точно – 0:1. Долго «Рейнджерс» в счёте не лидировал. Прострел Костича с левого фланга в блестящем стиле замкнул Рафаэль Борре, обставив сразу двух защитников «Глазго» - 1:1. Вернулся на табло равный счёт и команды стали его оберегать сильнее прежнего. Количество стыков увеличилось, борьбы – тоже, а вот опасные моменты совсем пропали, и матч ожидаемо перетёк в дополнительное время.

Овертаймы остались цитаделью оборонительного футбола. Рисковать уже никто не хотел, лишний раз футболисты даже не ускорялись, предпочитая оставить силы на серию пенальти. Был шикарный удар Тавернье со штрафного, который у самой перекладины парировал Кевин Трапп, но в итоге максимально простой футбол докатился до розыгрыша трофея через 11-метровые удары.

Открыл серию капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье, пробивший аккурат по центру ворот. И пять следующих бьющих реализовали свои попытки очень уверенно, у вратарей не было шансов ровно до удара именитого Рэмзи. Трапп сумел переиграть своего визави, ногами отразив удар Аарона. Следующие попытки были реализованы, «Айнтрахт» сохранил преимущество в один точный удар и выиграл серию пенальти – 5:4. А с ней финал и Лигу Европы!