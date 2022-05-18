Игрок «Рейнджерс» шипами рассёк голову полузащитнику «Айнтрахта» в финальном матче лиги Европы

В эти минуты проходит финальный матч Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» встречается с «Рейнджерс».

На пятой минуте встречи полузащитник немецкой команды Себастьян Роде получил травму. В борьбе за мяч он получил удар ногой в голову. По итогам столкновения у футболиста пошла кровь, но врачи оказали своевременную помощь Роде, и он продолжил игру.

Напомним, на пути к финалу «Айнтрахт» победил «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». «Рейнджерс» оказался сильнее дортмундской «Боруссии», «Црвены Звезды», «Браги» и «РБ Лейпцига».

Сейчас идёт первый тайм, счёт 0:0. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.