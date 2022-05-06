Защитник «Рейнджерс» возглавил список бомбардиров Лиги Европы

Крайний защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье близок к званию лучшего бомбардира Лиги Европы в текущем сезоне.

Английский правый фулбек сегодня забил свой седьмой мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы (в ворота «РБ Лейпцига», 3:1), единолично возглавив бомбардирскую гонку перед финалом. Четыре из семи голов 30-летнего капитана «Рейнджерс» были забиты с пенальти.

Ближайшие преследователи Тавернье – Карл Токо Экамби из «Лиона» и Галено из «Порту» – забили по шесть мячей, но их команды уже прекратили участие в турнире. Теоретическая возможность догнать защитника «рейнджеров» есть у Даиты Камады из «Айнтрахта» – для этого японцу потребуется оформить хет-трик в финале.

Финальная встреча Лиги Европы между «Рейнджерс» и франкфуртским «Айнтрахтом» состоится 18 мая в Севилье.