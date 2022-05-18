Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы. Встреча состоится в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Матч будет обслуживать бригада из Словении во главе со Славко Винчичем. Начало – в 22:00 мск.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Туре, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линдстрём, Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Угелумба, Баришич, Камара, Ландстрём, Райан, Райт, Арибо, Кент.

Стоит отметить, если «Айнтрахт» победит «Рейнджерс», то он не проиграет ни одного матча в этом розыгрыше Лиги Европы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.