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Лига Европы

Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы

18 Мая 2022 • 21:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:0
Глазго Рейнджерс
2.45 3.35 3.15
1-й тайм

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Айнтрахта» и «Рейнджерс» на финальный матч Лиги Европы. Встреча состоится в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). Матч будет обслуживать бригада из Словении во главе со Славко Винчичем. Начало – в 22:00 мск.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Туре, Тута, Костич, Роде, Соу, Кнауфф, Камада, Линдстрём, Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Угелумба, Баришич, Камара, Ландстрём, Райан, Райт, Арибо, Кент.   

Стоит отметить, если «Айнтрахт» победит «Рейнджерс», то он не проиграет ни одного матча в этом розыгрыше Лиги Европы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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Идет 5 минута Айнтрахт Фр 0:0 Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
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