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Лига Европы

«Рейнджерс» проиграл в третьем еврокубковом финале кряду

19 Мая 2022 • 10:06 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Футболисты шотландского «Рейнджерса» в финале Лиги Европы в серии послематчевых пенальти уступили немецкому «Айнтрахту».

Шотландская команда проиграла уже в третьем еврокубковом финале кряду. В 1972 году «Рейнджерс» проиграл в финале Суперкубка УЕФА, а в финале Кубка УЕФА в 2008 году команду из Глазго переиграли футболисты питерского «Зенита», которыми тогда руководил Дик Адвокат. Свой единственный еврокубковый трофей «Рейнджерс» добыл в 1972 году, когда команда завоевала Кубок обладателей кубков. Стоит отметить, что тогда шотландский клуб в финале переиграл московское «Динамо».

 

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Лига Европы Глазго Рейнджерс
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