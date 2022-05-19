«Рейнджерс» проиграл в третьем еврокубковом финале кряду

Футболисты шотландского «Рейнджерса» в финале Лиги Европы в серии послематчевых пенальти уступили немецкому «Айнтрахту».

Шотландская команда проиграла уже в третьем еврокубковом финале кряду. В 1972 году «Рейнджерс» проиграл в финале Суперкубка УЕФА, а в финале Кубка УЕФА в 2008 году команду из Глазго переиграли футболисты питерского «Зенита», которыми тогда руководил Дик Адвокат. Свой единственный еврокубковый трофей «Рейнджерс» добыл в 1972 году, когда команда завоевала Кубок обладателей кубков. Стоит отметить, что тогда шотландский клуб в финале переиграл московское «Динамо».