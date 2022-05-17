Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Максим Деменко: «Ожидал увидеть в финале Лиги Европы «Барселону» или, например, «Лейпциг» эксклюзив

17 Мая 2022 • 21:48 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.30 3.45 3.05
Через 23 ч. 36 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы, в котором сойдутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс».

«Фаворитом тут никого не назову. Это финал, здесь всегда 50 на 50. Кто бы что ни говорил, в финал выходят две сильнейшие команды в любом случае. Обе эти команды были достойны выйти в финал Лиги Европы. Кому-то побольше повезло с сеткой, кому-то поменьше, но обе команды заслуженно оказались в финале. Трофей для каждого финалиста очень важен.

Немного удивило, что именно «Рейнджерс» и «Айнтрахт» оказались в финале. Ожидал увидеть здесь «Барселону» или, например, «Лейпциг». Мои симпатии на стороне «Рейнджерс». Хотелось бы, чтобы шотландская команда победила. «Рейнджерс» мне импонирует именно игрой. Можно сказать, что они играют в английском стиле, но все-таки их стиль особенный - шотландский. Много борьбы, навесов, навала. Тяжело предсказать, как сложится игра в финале. Выход в финал - уже достижение для команд, но выиграть всегда приятно. Проиграть в финале вообще обидно, потому что осознаешь, что не хватило совсем немножко», - сказал Деменко.

Кто победит в финале Лиги Европы?
«Айнтрахт» «Рейнджерс»
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Глазго Рейнджерс 2.28 3.50 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
16:36 · Лига Европы
Тавернье: «Я всегда равнялся на Кафу, Марсело и Дани Алвеса» 2
15:42 · Германия. Бундеслига
В Севилью едут 150 тысяч фанатов, полиция готовится к сложностям
11:56 · Лига Европы
Получите до 2500 рублей от Фонбет за верный прогноз на финал Лиги Европы
16 Мая
09:08 · Германия. Бундеслига
Мэр Севильи о финале Лиги Европы: «Город готов к приезду фанатов»
10 Мая
10:57 · Лига Европы
«Айнтрахт» получил 100 тысяч заявок на билеты на финал Лиги Европы
09 Мая
14:33 · Германия. Бундеслига
На финале Лиге Европы ожидается 60 тысяч болельщиков из Франкфурта
06 Мая
13:33 · Лига Европы
Кавазашвили: «Меня не волнует судьба Тедеско»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Цоуфал о поражении во Франкфурте: «Что сказать? Пытаемся найти позитив»
10:22 · Лига Европы
Тренер «Айнтрахта»: Горжусь своей командой
10:09 · Лига Европы
Президент «Лейпцига» о вылете команды из Лиги Европы: Это огромное разочарование
09:56 · Лига Европы
Мостовой отреагировал на вылет «Лейпцига» Тедеско из Лиги Европы
09:43 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» высказался по поводу выхода в финал Лиги Европы
09:29 · Лига Европы
Форвард «Айнтрахта»: Последние полгода были воплощением мечты
09:18 · Лига Европы
Райс: «Мы все были уверены в том, что «Айнтрахт» нас не обыграет»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Горжусь, что играю с этими парнями»
Все новости
Рекомендуем