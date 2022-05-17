Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы, в котором сойдутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс».

«Фаворитом тут никого не назову. Это финал, здесь всегда 50 на 50. Кто бы что ни говорил, в финал выходят две сильнейшие команды в любом случае. Обе эти команды были достойны выйти в финал Лиги Европы. Кому-то побольше повезло с сеткой, кому-то поменьше, но обе команды заслуженно оказались в финале. Трофей для каждого финалиста очень важен.

Немного удивило, что именно «Рейнджерс» и «Айнтрахт» оказались в финале. Ожидал увидеть здесь «Барселону» или, например, «Лейпциг». Мои симпатии на стороне «Рейнджерс». Хотелось бы, чтобы шотландская команда победила. «Рейнджерс» мне импонирует именно игрой. Можно сказать, что они играют в английском стиле, но все-таки их стиль особенный - шотландский. Много борьбы, навесов, навала. Тяжело предсказать, как сложится игра в финале. Выход в финал - уже достижение для команд, но выиграть всегда приятно. Проиграть в финале вообще обидно, потому что осознаешь, что не хватило совсем немножко», - сказал Деменко.