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Чемпионат Германии. Бундеслига

На финале Лиге Европы ожидается 60 тысяч болельщиков из Франкфурта

09 Мая 2022 • 14:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.20 3.45 3.25
18.05 22:00

На финале Лиге Европы ожидается 60 тысяч болельщиков из Франкфурта. При этом количество официальных билетов ограничено 9,5 тысячами.

Напомним, в четвертьфинальном матче в Барселоне болельщики франкфуртского «Айнтрахта» буквально «заполонили» «Камп Ноу» настолько, что игроки каталонского клуба иногда чувствовали, что играют на выезде.

«Наши болельщики невероятно изобретательны, — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Кроше. — «Они найдут способ достать билеты».

Финал Лиги Европы состоится 18 мая. В нем примут участие немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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