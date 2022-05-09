На финале Лиге Европы ожидается 60 тысяч болельщиков из Франкфурта. При этом количество официальных билетов ограничено 9,5 тысячами.

Напомним, в четвертьфинальном матче в Барселоне болельщики франкфуртского «Айнтрахта» буквально «заполонили» «Камп Ноу» настолько, что игроки каталонского клуба иногда чувствовали, что играют на выезде.

«Наши болельщики невероятно изобретательны, — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Кроше. — «Они найдут способ достать билеты».

Финал Лиги Европы состоится 18 мая. В нем примут участие немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».